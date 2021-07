Carreta bitrem carregada com óleo vegetal capota no trevo da Integração com Rondon

ANDRADINA – O motorista Daniel José Maria, de 39 anos, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, com escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito n a manhã de quinta-feira, 22, no trevo do entroncamento das rodovias Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563, com Marechal Rondon (SP 300). Depois de medicado foi liberado para registro da ocorrência por parte da Polícia Rodoviária.

O acidente aconteceu próximo das 10h20 quando ele dirigia a carreta Volvo/ FH 440 6x2T, na cor branca, placa de Rio Verde/GO, carregada nos dois tanques com Glicerina Bruta Vegetal, seguindo pela “Rodovia Integração”, sentido Nova Independência/Andradina e ao se aproximar do trevo com a Rondon, adentrou muito rápido na alça de acesso, fazendo com que a carreta capotasse e parasse lateralmente dentro do trevo propriamente dito.

Com o capotamento, o motorista sofreu escoriações e contusões pelo corpo, sendo socorrido até a unidade de saúde municipal de Andradina, medicado e liberado posteriormente.

A carreta bitrem sofreu amassamentos na cabine do cavalo e nos dois tanques, além de vazamento de uma pequena quantidade tendo vazada para uma valeta de escoamento de águas pluviais. Os bombeiros providenciaram a contenção do óleo antes que ele ganhasse a galeria existente nas proximidades.

O trânsito na alça de acesso da Integração para a Rondon só precisou ser interrompido para o socorro da vítima e depois seria estudado a forma de fazer o transbordo da carga liquida para outra carreta e providenciar o destombamento do cavalo e dos dois semireboques. A reportagem não conseguiu informação sobre a origem e o destino da carga.