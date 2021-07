Família de Três Lagoas morre em trágico acidente em rodovia no interior de SP

ITIRAPINA/SP – Três pessoas de uma mesma família morreram no trágico acidente ocorrido na manhã de sábado (24), no km 213+900 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Itirapina (SP).

As vítimas são os três-lagoenses Maurilio Claros e Freitas Carrega, a sua mulher Maria Aparecida Lins Tesan e o filho do casal, Guilherme Vinícius Carrega, de 13 anos. A família morreu no local.

Conforme foi apurado até o momento, a família estava em um carro modelo Fiesta, trafegando no sentido interior e, por motivos desconhecidos, atravessou a pista, colidindo com outros três veículos que seguiam sentido capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Carlos, ao atravessar a pista, o Fiesta colidiu com um carro que vinha em sentido contrário e parou de lado na pista, sendo atingido no meio por outro veículo. Um quarto carro colidiu com os veículos acidentados.

Os três ocupantes do Fiesta – dois homens e uma mulher – morreram no local. Outras cinco pessoas foram socorridas em estado grave para a Santa Casa e o Hospital Universitário, ambos em São Carlos. Sete pessoas que também estavam nos carros envolvidos não tiveram ferimentos.

A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora para socorro e remoção das vítimas e depois o trânsito foi liberado.

