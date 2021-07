Filho vai em cana acusado de posse de arma e ameaçar mãe de 89 anos

ANDRADINA – O funcionário público municipal aposentado (guarda), M. L. A., de 59 anos, residente na rua José Bonifácio, centro, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (15), acusado de violência doméstica, ameaça e injuria contra sua mãe de 89 anos, além de posse irregular de arma de fogo. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do guarda aposentado aconteceu quando policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de ameaça e maus tratos em uma residência localizada na rua José Bonifácio, centro.

No local, em contato com a solicitante, ela declarou que é cuidadora da idosa de 89 anos, moradora do local, cujo filho há tempos a ameaça e a agride com empurrões, tendo ele dito naquele dia que havia comprado uma arma e iria matá-la se ela entrasse em sua residência, situada no mesmo quintal da mãe, na parte dos fundos.

De posse dessas informações, os PMs foram até a residência indicada e entraram em contato com o guarda municipal aposentado, o qual negou a princípio ter arma de fogo e autorizou a vistoria em sua residência. Durante a revista domiciliar qual encontraram em seu quarto, um revólver calibre .32m, marca Taurus, municiado com cinco cartuchos intactos da marca CBC.

Quando da localização da arma, o aposentado ficou muito nervoso e alterado, sendo necessário o uso de algemas para proteger sua integridade física e da equipe militar, bem como para inibir possível tentativa de fuga.

Diante das denúncias de maus tratos contra sua mãe idosa, e da localização do armamento, foi dada voz de prisão ao acusado por posse irregular de arma de fogo e violência doméstica contra sua genitora.

O acusado, sua mãe e a cuidadora foram conduzidos ao plantão policial e apresentados à delegada, dra Michelly da Silva Miliorini, que o autuou por ameaça, injúria, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, ficando à disposição da justiça.