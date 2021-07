Dupla de Guaraçaí é presa pela PM com quase 1 Kg de crack

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (16), os auxiliares de serviços gerais A. S. R., o “Xandi”, 34 anos e M. J. C. S., 21 anos, acusados de tráfico de entorpecentes ao flagrá-los com um ‘tijolo’ pesando 872 gramas, além de outras porções pesando 41 gramas, totalizando 913 gramas, além de certa quantia em dinheiro. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e uma caminhonete foram apreendidos.

A prisão da dupla aconteceu próximo das 20h, durante o patrulhamento preventivo pela cidade de Guaraçaí, quando os policiais Cb PM Costa, Cb PM Freitas e Sd PM Márcia, avistaram “Xandi”, natural de Diadema/SP, conduzindo uma camionete D10, nas cores marron e bege, pela via pública.

Como os PMs já tinham conhecimento de denúncias que informavam sobre a prática de tráfico contra ele, deram ordens de parada a ele que, ao descer do citado veículo, entrou correndo em uma residência, arremessando por cima do muro uma sacola preta que trazia nas mãos, em direção ao quintal vizinho, sendo em seguida abordado e detido.

Ao vistoriarem o quintal vizinho, encontraram a sacola arremessada por Xandi”. Ao vistoriarem o que havia em seu interior, localizaram um tijolo de crack com peso de 872 gramas.

Ao indagarem o proprietário da residência onde “Xandi” havia entrado, M. J. C. S., 21 anos, admitiu que iriam fracionar (dividir) o entorpecente trazido por ele em porções menores, para a venda.

Diante destas informações e com a autorização do morador, os policiais realizaram vistoria no local, oportunidade em que encontraram, em locais distintos, mais duas porções do mesmo entorpecente, uma com 33 e outra com 8 gramas, totalizando 41 gramas.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Policial de Andradina onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, autuando-os em flagrante pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, recolhendo-os ao cárcere, à disposição da justiça e aguardariam na cadeia de Pereira Barreto a decisão se responderiam aos processos presos ou em liberdade.

A ocorrência teve apoio do CFP – comando Força Patrulha, CGP III – Comando Grupo Patrulha 3, e equipes de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior ( BPM/I).