Homem leva 3 tiros ao sofrer tentativa de homicídio na Vila Messias

ANDRADINA – Uma motivação passional esta sendo investigada como a principal causa para uma tentativa de homicídio ocorrido na noite de domingo (11), na Vila Messias, que teve como vítima o servente de pedreiro Eduardo Vasconcelos Duarte, de 45 anos, que o acertou no ombro direito. Socorrido pelos bombeiros e serviço de ambulância até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. O suspeito do crime chegou a ser detido pela PM, mas foi solto por falta de provas robustas.

A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 19h, quando policiais militares foram acionados para atenderam a ocorrência em que teve como vítima Eduardo, atingido no ombro direito por disparo de arma de fogo e já estava sendo socorrido à UPA pela unidade de Resgate. Pelo UPA a equipe foi informada pelo médico André Murad, CRM 175709 que a vitima sofreu três perfurações de arma de fogo e ficou em observação.

Em verificação no sistema de monitoramento por câmeras de uma residência vizinha, foi possível verificar a aproximação no local de um veículo Corsa Sedan de cor branca, sem, contudo, filmar o momento dos disparos.

Em contato com a namorada da vítima, esta declarou estar sendo ameaçada e perseguida por seu ex marido J. F. L. S., de 38 anos, auxiliar de departamento pessoal, morador da própria cidade.

Em diligências os PMs localizaram o provável autor dos disparos, na residência de sua atual namorada, na rua Aquidauana, bairro Santo Antônio. No local, estacionado, havia um veículo Corsa Sedan de cor branca.

Durante vistoria na residência dela, localizaram no quintal, uma arma de fogo aparentemente de fabricação caseira, coronha de madeira, numeração 458 sem marca aparente e sem munição.

Os policiais militares encaminharam o acusado do crime, as imagens do sistema de vídeo monitoramento, veículo e arma de fogo e apresentados no Plantão Permanente ao delegado Dr. Wendel Santos Chaves, que elaborou boletim de ocorrência com as naturezas tentativa de homicídio, perseguição e apreensão de objetos, solicitando medidas protetivas para a ex esposa do autor, que foi ouvido e liberado, assim como o veículo.