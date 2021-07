Morador de Andradina é preso em Independência por crime sexual

NOVA INDEPENDÊNCIA – O servente de pedreiro Helder Luiz Batista de Oliveira, de 37 anos, residente no jardim Europa, em Andradina, foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (27), acusado de importunação ofensiva ao pudor/violação de domicílio, contra duas irmãs, uma de 9 e outra de 15 anos, essa última portadora de necessidades especiais. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 16h, quando os policiais militares de Nova Independência, Cb PM Freitas e Sd PM Alencar foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência em que um indivíduo teria invadido uma residência, quebrado vários pertences e agredido os moradores.

No local, encontraram o autor no solo, com os pés e mãos amarrados, de barriga para baixo na via pública. Ele foi desamarrado e algemado pelos militares em virtude de seu elevado estado de exaltação. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em seu poder.

Em entrevista com os moradores da residência, eles informaram que o autor havia invadido a residência e tentado agarrar uma criança de 09 anos, como não conseguiu o seu intento na primeira tentativa, agarrou a segunda vítima, de 15 anos, portadora de necessidades especiais, derrubando-a ao chão, ficando por cima desta, segurando nos seios dela e tentando retirar à força a blusa que ela usava, segundo o pai delas duas, momento em que foi contido e amarrado por populares.

Diante da conduta do acusado, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor, que foi conduzido ao Plantão Policial de Andradina, onde a delegada Dra. Michelly, ratificou a voz de prisão, por infringir os artigos 215-a e 150 do Código Penal (CP), ficando o indiciado recolhido à cadeia de Pereira Barreto, disposição da justiça.