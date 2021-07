Carreta carregada com refrigerantes tomba na “Barrageiros”

CASTILHO – Uma carreta carregada com fardos de refrigerantes tombou na noite de segunda-feira (28/06), no quilômetro 15 + 150 metros da rodovia Gerson Dourado Oliveira, a Rodovia dos Barrageiros (SP 595), área rural de Castilho. O motorista não se feriu, mas a carga sofreu grande perda. A Polícia Rodoviária de Andradina registrou a ocorrência. O trânsito não chegou a ficar interrompido.

O acidente aconteceu quando o motorista N. F. F. L. O., de 32 anos, dirigia a carreta bitrem, na cor branca, pela ‘Rodovia dos Barrageiros’, sentido Itapura à rodovia Marechal Rondon, tendo como destino da carga a cidade de Campo Grande/MS, onde seria descarregada.

Por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, mas já tendo como hipótese uma cochilada ao volante, já que aquele trecho é em linha reta, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou além do acostamento. A carreta é super nova, com apenas 6 mil quilômetros rodados.

A grande maioria da carga ficou esparramada pelo acostamento de terra, além da pista e centenas das garrafas pet estouraram ao baterem no chão duro. Os dois reboques sofreram danos consideráveis, assim como o “cavalo” sofreu amassamento.

Uma empresa de guinchos de Andradina, a Rebocar, encaminhou o cavalo mecânico até a cidade de Campo Grande, onde passará por reparos, após acionamento do seguro. Os dois reboques foram retirados do local por um outro cavalo mecânico. O prejuízo causado foi considerável, mas deve ser tudo ressarcido pelo seguro da carga e do veículo.

O transito no local só foi interrompido momentaneamente para o destombamento dos dois reboque, e seria encaminhados para a empresa Zero Hum Logística e Transportes Ltda, de Campo Grande/MS.