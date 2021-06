PM prende desocupado acusado de furtar objetos de interior de veículo

ANDRADINA – O desocupado Leandro Rodrigues de Lima, o “Nemer”, de 37 anos, residente na rua Minas Gerais, bairro Vila Rica, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (07) acusado de furto qualificado ao arrombar um veículo estacionado no cruzamento das ruas Rua Vitório Guaraciaba x Rua Humberto de Campos, centro e levar diversos produtos de seu interior. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Os produtos recuperados pela PM foram devolvidos à vítima.

A prisão do acusado, que tem várias passagens policiais, principalmente por furto e um roubo, aconteceu próximo das 9h, quando os cabos PMs Maurício e Fernando, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em interior de veículo pela Rua Vitório Guaraciaba.

No deslocamento para o local da ocorrência, ao passarem no cruzamento das Ruas Bahia x Pereira Barreto, nos fundos do cemitério, os policiais depararam com “Nemer”, indivíduo com inúmeras passagens criminais por furto e roubo transitando na via pública, sendo imediatamente abordado.

Rapidamente revistado, em sua posse foram encontrados um aparelho toca CD marca Pionner e um aparelho celular marca Motorola, além de um canivete. Indagado sobre os produtos localizados, alegou ter encontrado os objetos em uma lixeira.

Uma segunda equipe policial entrou em contato com o proprietário do veículo, que alegou ter visto um indivíduo moreno, magro, trajando bermuda, camisa branca do Corinthians e boné preto no interior do seu veículo, que estava estacionado pela via e trancado, momento em que acionou a Polícia Militar.

Questionado novamente sobre o ocorrido, “Nemer” admitiu o crime de furto recebendo voz de prisão e sendo encaminhado ao 2º DP.

O veículo VW Gol teve grandes danos no painel e também foi encaminhado ao 2º DP onde a ocorrência foi apresentada ao delegado Dr. Carlos Sergio Falsirolli, que ratificou a voz de prisão autuando L. em flagrante delito pelo crime de furto qualificado, e posteriormente recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão do juiz se vai responder ao crime preso ou em liberdade. Os produtos furtados foram devolvidos ao proprietário.

A ocorrência teve apoio do CGP I )Com,ando Grupo Patrulha, com 2º Sgt PM Araújo/ Cb PM Paulo Eduardo/ Sd PM Teixeira, além da equipe com Cb PM Márcio/ Cb PM Cristiano.