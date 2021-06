Morador da Vila Botega é preso pela PM acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – O serviços gerais L. C. V. F., o “Luizinho”, de 22 anos, morador na Vila Botega, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (05), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com dois pequenos tabletes de maconha (Cannabis Sativa), pesando 17 gramas, além de R$ 219,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz se vai responder ao processo preso ou em liberdade. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento tático pelo bairro Vila Botega, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas. Pelo endereço, na frente da casa, fora localizado Luizinho, morador do local e alvo das denúncias, pela via pública mexendo no interior da carroceria de uma caminhonete estacionada junto ao meio fio.

Ao perceber a presença policial ele tentou evadir-se, sendo perseguido, alcançado e abordado juntamente com um usuário de drogas. Após busca pessoal em Luizinho, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao realizar buscas no veículo que ele mexia, foram localizados uma balança de precisão e uma porção de maconha embalada para venda, pesando 17 gramas. No bolso de sua calça foi encontrada a quantia de R$ 219,00 em notas diversas.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão a ele, por infringência do ART. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), sendo conduzido junto com a droga e o usuário até o Plantão de Polícia Cívil, onde o delegado Dr. Hian, tomou ciência da ocorrência e ratificou a voz de prisão em desfavor de ‘Luizinho’, pelo crime supra citado.

O indiciado permaneceu recolhido na carceragem da delegacia a disposição da Justiça Pública e I. M. O. A., foi relacionado com testemunha, ouvido e liberado em seguida ao término da ocorrência.