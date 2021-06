Polícia encontra quase 100 pés de maconha em assentamento de Araçatuba

Dois homens foram detidos e levados para a delegacia

ARAÇATUBA – A Polícia Militar Ambiental de Araçatuba (SP) apreendeu 98 pés de maconha plantados no assentamento Chico Mendes no domingo (6), na zona rural de Araçatuba (SP). Os pés estavam plantados em um dos lotes do assentamento e pertenciam a um homem de 52 anos.

De acordo com a polícia, houve uma denúncia informando que o suspeito, junto de outro homem, estavam fazendo o plantio para depois vender a droga.

Ao averiguar a denúncia, os policiais encontraram uma mangueira de irrigação e, ao segui-la, localizaram a plantação.

Os suspeitos foram detidos e levados para a delegacia e, em depoimento, disseram que o plantio da droga era para cultivo próprio. Eles foram liberados, mas tiveram os celulares apreendidos para serem periciados.

