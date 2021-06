Fiat Uno furtado em frente de clínica é abandonado na Vila Mineira

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na tarde de sexta-feira (04), o veículo Fiat Uno na cor vinho, placa de Castilho, que havia sido furtado horas antes enquanto a proprietária foi até a Policlínica da Santa Casa de Andradina. A proprietária C. T., foi cientificada da localização de seu veículo, compareceu ao local e orientada a fazer boletim de ocorrência de localização de veículo no 2º DP. Foi o terceiro Fiat Uno furtado no prazo de uma semana.

O furto do Uno aconteceu por volta das 10h quando a proprietária dele, moradora da cidade de Castilho, foi até a Policlínica da Santa Casa de Andradina, deixando-o estacionado nas proximidades. Quando saiu do local para ir embora para sua cidade de origem, não o encontrou mais, acionando a Polícia Militar e também postando o corrido em redes sociais, que repercutiu rapidamente por ter havido outros dois furtos do esmo modelo de veículo.

Graças a uma denúncia anônima, a Polícia Militar localizou o Uno no fundo da Vila Mineira, abandonado e com as portas abertas. Não foi informado se levaram algum item do veículo, como no furto anterior em que furtaram o estepe e a bateria de um Uno na cor prata, também já localizado.