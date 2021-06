Autônomo é preso pela PM com 7 gramas de crack e mais de R$ 5 mil

ANDRADINA – O autônomo R. C. P., o “Branco”, de 20 anos, residente no bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (03), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com uma pedra bruta de crack pesando 7 gramas, além de 5.170,00 em notas diversas. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo conhecido nos meios policiais e morador no bairro Santa Cecília, estaria praticando tráfico de entorpecente em sua residência.

No local denunciado os policiais entraram em contato com ele que, cientificado do teor da denúncia, autorizou a entrada da equipe em sua residência para a busca domiciliar.

Antes porém, realizaram busca pessoal e nada de ilícito encontrado em sua posse. Já em busca domiciliar foram encontradas, sobre a mesa da cozinha, três pedras de crack que, após pesadas, aferiram o peso de 07 gramas, R$ 236,00 em notas diversas, bem como uma faca com resquícios de crack e usada no fracionamento da droga.

Continuando as buscas, os PMs encontraram no interior do guardarroupas o total de R$ 5.170,00 em notas diversas, totalizando R$ 5,406,00.

Diante do material ilícito encontrado e do alto valor na casa do acusado, foi dada voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecente, sendo o indivíduo conduzido ao Plantão Permanente, sendo indiciado e permanecendo à disposição da Justiça. “Branco” já foi morador do bairro Benfica e tem outras passagens pelo mesmo tipo de crime, inclusive quando menor.