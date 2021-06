Uno furtado em Independência é localizado em oficina de Andradina

ANDRADINA – Graças a uma denúncia anônima, a Polícia Militar localizou no final da manhã deste sábado (05), em uma oficina mecânica do bairro Pereira Jordão, em Andradina, o veículo Fiat Uno, na cor prata, furtado no último domingo (30), na cidade de Nova Independência. O dono da oficina e o automóvel foram encaminhados ao plantão policial e a vítima do furto também foi acionada. O delegado decidiu pela elaboração de boletim de ocorrência de receptação/localização de veículo, mas liberou o dono da oficina, que vai ter a conduta investigada pela Polícia Civil.

A localização do veículo aconteceu próximo das 11h40 deste sábado (05), quando os policiais militares de Andradina, cabo PM Andressa e soldado PM Guaranha receberam denúncia anônima dando conta que um veículo Fiat Uno, produto de furto por Nova Independência, estaria na casa de um mecânico localizada na rua Caramuru, no Bairro Pereira Jordão.

De posse das informações, os policiais, com apoio de outras equipes militares, deslocaram para o bairro citado e iniciaram diligências que culminaram na visualização, por sobre o muro de uma residência, de um veículo com as mesmas características.

Ao consultarem o emplacamento do Uno, constatou-se ser produto de furto pelo município de Nova Independência no último dia 30/05/2021.

Questionado a respeito do veículo, o proprietário da residência alegou que pessoas desconhecidas pediram para que ele “guardasse” o veículo em sua residência. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao mecânico C. M., pelo crime de Receptação.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial e apresentado ao delegado plantonista que elaborou boletim de ocorrência de Averiguação de receptação/auto localizado, restituindo o veículo ao seu proprietário e liberando o mecânico ao término da ocorrência.