Flagrado furtando residência, ladrão luta com PM aposentado e rouba arma dele

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu no final da tarde de quarta-feira, 02), o desempregado Everton José de Souza Pereira, o “Dadinho”, residente temporariamente no bairro Bela Vista, acusado de furto qualificado tentado e roubo de uma arma de um policial militar aposentado (da reserva). Segundo informações, um advogado dele negociou sua entrega, já que estava sendo realizada uma verdadeira caçada para prendê-lo. A pistola do PM não foi localizada.

Tudo aconteceu próximo das 9h quando o acusado foi flagrado dentro do quintal de uma casa localizada na rua Avelino Xavier de Macedo, próximo do cruzamento com a rua Arthur Donatoni, no bairro Bela Vista, já furtando um televisor de 42 polegadas.

Essa testemunha então acionou o policial militar da reserva, que é vizinho da residência vítima do furto. O PM flagrou o momento em que o acusado pulava o muro alto, de volta para a rua, afim de abrir o portão principal e levar o televisor furtado.

Ambos entraram em luta corporal, durante entrevero a arma do policial caiu ao solo, momento em que o criminoso conseguiu pega-la e empreender fuga.

A Polícia Militar iniciou imediatas diligências para prender o ladravaz e solicitou apoio apoio à Policia Civil . Os investigadores da DISE, acompanhados do Delegado de Polícia daquela especializada, prestaram apoio à Polícia Militar e, no período da tarde, após intenso trabalho investigativo, acabaram por localizar o roubador , que foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado tentado e roubo em sua modalidade imprópria.

Diligências foram realizadas na região do matagal onde o infrator alegou ter dispensado a arma de fogo, uma matinha no bairro Bela Vista porém, mesmo com intensa procura, até momento do fechamento dessa matéria, ela não havia sido localizada.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pelo Delegado de Polícia do 2º Distrito Policial. O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde aguarda análise judicial da prisão.

TIROTEIO

Há denuncias de que ele poderia estar envolvido no tiroteio ocorrido em uma conveniência localizada na rua Paraíba, próximo da rua Jesus Trujillo, no bairro Benfica. Ele informou à reportagem do Mil Noticias que não participou do episódio e mencionaram seu nome erroneamente.

EVADIDO

Também consta que “Dadinho”, também residente no bairro Santa Rita, na cidade de Três Lagoas/MS é evadido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, onde ganhou a liberdade provisória quando cumpria regime de prisão semi-aberto, pelos diversos furtos cometidos naquela cidade. A liberdade foi devido a pandemia do coronavírus e ele deveria ter retornado para o sistema prisional, porém, acabou fugindo para Andradina, onde tem amigos e parentes, sendo desde então procurado.