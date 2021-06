Homem de 57 anos condenado por homicídio é capturado em ônibus na Marechal Rondon

O ajudante foi abordado no interior de um ônibus do Expresso Adamantina, durante fiscalização denominada “São Paulo Mais Seguro”. O capturado alegou que tomou o ônibus na cidade de Rondonópolis (MT) com destino a Araçatuba, onde iria pernoitar e pretendia seguir para a cidade de Guaraci (PR) no dia seguinte, onde declarou residir.