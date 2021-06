Adolescente de 17 anos é apreendido acusado de tráfico na Barbarotto

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu na noite de segunda-feira (31/05), um adolescente de 17 anos, morador na rua Santa Maria, bairro Barbarotto, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 34 “buchas” de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A apreensão do menor infrator aconteceu quando policiais militares da cidade de Andradina foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de uma ocorrência de tráfico de entorpecente, onde o denunciante informava que pelo cruzamento das Ruas Santa Maria x Tiradentes, bairro Barbarotto, um indivíduo estaria fazendo venda de entorpecente.

Imediatamente a equipe de Força Tática com sargento PM Fagundes, cabos PMs Richard e Ceballos se deslocou até o endereço denunciado e ao chegarem lá os policiais militares avistaram um indivíduo com as características passadas na denúncia, sendo de imediato abordado.

Durante busca pessoal nada de ilícito fio localizado, porém, próximo a ele foi localizado uma sacola plástica preta contendo em seu interior 34 invólucros “buchas” de entorpecente maconha.

Questionado sobre a droga encontrado, o menor alegou ter pegado de um desconhecido aproximadamente 450 gramas de maconha, fracionou (cortou em pequenos tabletes), resultando em mais de 50 porções e já tinha vendido algumas porções anteriormente, sendo cada porção vendia a R$ 10,00 e deixava a droga escondida para comercializar.

Diante do material ilícito encontrado e da confissão da traficância, foi dada voz de prisão ao adolescente e ele sendo conduzido ao Plantão Permanente, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão, permanecendo à disposição da Justiça.