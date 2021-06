Fiscalização fecha e multa três estabelecimentos em Andradina

Três estabelecimentos foram multados e receberam ordem de fechamento. Em um bar da Vila Rica, cerca de 50 pessoas consumiam bebida alcoólica em um espaço pequeno e fechado e também nas calçadas.

Já numa choperia localizada em um posto de gasolina, mais de 100 pessoas disputavam o espaço com grande aglomeração. O terceiro local foi uma tabacaria onde dezenas de pessoas se concentravam em seu interior para consumo de bebidas e narguilé.

A blitz foi comandada por Fernanda de Lucena, diretora do Departamento de Fiscalização de Tributos e Posturas, com apoio de policiais da Atividade Delegada, Conselho Tutelar e Diretoria de Segurança Pública para cumprir ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais.

A fiscalização vai continuar a procurar locais que desrespeitam as normas de segurança sanitária no município e quando houver constatação de abusos os proprietários serão multados e os estabelecimentos fechados. “Precisamos fazer escolhas mais inteligentes, pois é preciso conter o vírus. A fiscalização será redobrada esta semana por conta do feriado prolongado, mas os comerciantes não deveriam estar preocupados com as multas e sim em conter seus clientes para que possam continuar a funcionar”, disse Fernanda.