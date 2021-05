Motorista de veículo de Dracena é preso com maconha na Rondon

ARAÇATUBA – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de segunda-feira (24), um homem acusado de tráfico de entorpecente depois de localizar no veículo que ele dirigia, um VW/Gol com placa do município de Dracena/SP, 03 invólucros de maconha totalizando 0,150 kg e 01 microtubo de cocaína. Ocorrência apresentada à Central de Flagrantes de Araçatuba sendo o infrator recolhido a Cadeia Pública local.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 19h30, altura do Km 535 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), durante o desencadeamento da Operação Paz e Proteção, quando as equipes do Policiamento Rodoviário, em patrulhamento pela Rodovia SP 300, abordaram o veículo VW/Gol do município de Dracena/SP. Em busca veicular, foram encontrados, ocultos sob a tapeçaria do veículo, 3 pedaços de maconha.

Em depoimento, o condutor alegou que comprou as drogas em Araçatuba/SP, e iria comercializar no município de Gabriel Monteiro/SP. Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor, em face do crime de Tráfico de Drogas. Ocorrência apresentada à Central de Flagrantes de Araçatuba sendo o infrator recolhido a Cadeia Pública local.