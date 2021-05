Motorista de Ford KA é preso em rodovia com cocaína e lança perfume

ARAÇATUBA – A Polícia Rodoviária prendeu na madrugada de terça-feira (25), um homem acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com 15 microtubos contendo cocaína e 01 frasco contendo 100 ml de lança perfume, escondidos em um veículo que trafegava pela Rodovia Elyeser Montenegro Magalhaes (SP 463), trecho que passa por Araçatuba. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba/SP e o infrator recolhido à cadeia pública local.

A prisão do acusado aconteceu nos primeiros 10 minutos de terça-feira, na altura do KM 045+500, da Elyeser, durante desencadeamento da Operação Paz e Proteção, quando as equipes do Policiamento Rodoviário, em patrulhamento pela Rodovia SP 463, abordaram o veículo FORD/KA com placas de Belo Horizonte/MG e durante busca veicular, foram encontrados, no painel do veículo, cédulas de real fracionadas, uma máquina de cartão de crédito, e embaixo do tapete do passageiro dianteiro, 15 microtubos de substância análoga a cocaína e um frasco de lança perfume.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, em face do crime de Tráfico de Drogas. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba/SP e o infrator recolhido à cadeia pública local.