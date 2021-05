Atendente de creche ferida em acidente no trevo da Bandeirantes com Integração

ANDRADINA – Uma jovem de 21 anos, atendente da creche localizada no bairro Quinta dos Castanheiras, sofreu escoriações e contusões nas mãos, pés e joelhos, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde do último dia sábado (15), no trevo da rua Bandeirantes com rodovia Integração, bairro Santa Cecília. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a jovem pilotava a motoneta Biz na cor vermelha, pela rua Bandeirantes, sentido centro/creche do bairro Castanheira, onde trabalha, tendo a sua frente o veículo HB20, na cor branca, usado como aluguel para passageiros, quando o motorista de 26 anos, residente no Loteamento Nova Canaã, acionou a seta indicando que viraria à esquerda para acessar a rodovia Integração, sentido a Marechal Rondon.

Quando iniciava a manobra, o HB20 foi acertado na lateral esquerda pela Biz pilotada pela vítima, que caiu no asfalto devido o choque e sofrendo os ferimentos apelo corpo. O namorado da vitima foi chamado ao local e houve um princípio de desentendimento com o motorista do veículo 4 rodas sobre as causas do acidente, mas depois chegaram à conclusão que o mais importante era a jovem estar bem.

Com o choque a motoneta sofreu quebra de um retrovisor e riscos na carenagem. Já o HB20 teve a caixa de ar amassada e riscos na lateral, ambos do lado esquerdo.