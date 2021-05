Homem é preso em Pereira Barreto com pistola em veículo

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na noite do último domingo, 16, um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo ao ser flagrado com uma pistola da marca Taurus, calibre 380, oxidada, carregada com 10 munições. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pela cidade de Pereira Barreto, quando policiais militares da cidade de Pereira Barreto avistaram um indivíduo conduzindo um veículo, e este ao avistar a viatura, demostrou certo nervosismo.

Imediatamente foi abordado e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado porém, em busca veicular foi localizado embaixo do banco do motorista, uma pistola marca Taurus, calibre 380, oxidada, carregada com 10 munições do mesmo calibre. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia e indiciado por porte ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.