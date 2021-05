Morador de Três Lagoas é preso acusado de trafico no pedágio de Castilho

CASTILHO – O auxiliar de serviços gerais Eduardo Campos Dias, de 20 anos, residente em Três Lagoas/MS, foi preso pela Polícia Militar na noite do último dia 13, acusado de tráfico de entorpecente depois de flagrado em um veículo de aluguel com 2 tabletes de maconha, que totalizaram 1,5 Kg. Ele e o motorista do veículo foram encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O motorista do veículo figurou como testemunha e liberado ao final da ocorrência, junto como véiculo.

A prisão do treslagoense aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática pelo município de Castilho, quando os policiais da equipe comandada pelo sargento PM Alexander avistaram pela praça de pedágio de Castilho, localizada no KM 655 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), um veículo GM Prisma, na Cor Prata, placa de Três Lagoas/MS, ocupado por dois indivíduos, chamando a atenção dos PMs o fato do condutor estar ao volante e o passageiro no banco traseiro, em sentido transversal, motivo pelo qual foram abordados.

O motorista do veículo, identificado por Josias, informou que trabalha de UBER (aluguel), que estava com um cliente que solicitou uma corrida de Três Lagoas/MS a Valparaíso/SP, que recebeu a quantia de RS 50,00 e receberia RS 250,00 no retorno.

Abordado também o passageiro, ele informou que estava com uma porção de maconha na mão, porém, em busca pessoal foi localizado em sua cintura, debaixo da blusa de frio, 02 tijolos de maconha envoltos em fita adesiva, que após pesados totalizou exatos 1.528 Kg, além de RS 84,00 em dinheiro.

Questionado a respeito do material ilícito localizado, o acusado informou que pegou a droga no Bairro Vila Piloto e a levaria a Valparaíso, que a venderia por RS 1.200,00, e pagaria RS 300,00 ao motorista do ‘Uber’. Alegou ainda que ele não tinha conhecimento da droga.

Diante dos fatos e do material ilícito, foi dada voz de prisão ao treslagoense por infringir o artigo 33 da Lei 11343/06 -Tráfico de Drogas e com apoio de outra Força Tática, conduziram os dois ocupantes e o veículo à Seccional em Andradina.

Apresentados ao delegado plantonista, Dr Wendel, foi ratificada a voz de prisão, recolhendo o indiciado à carceragem para aguardar a Audiência de Custódia, ficando assim à disposição da Justiça. No outro dia foi encaminhado à cadeia de Pereira Barreto. O motorista, após ser ouvido, foi liberado.