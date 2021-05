Polícia Rodoviária apreende helicóptero com mais de 150 tijolos de crack e cocaína em canavial no interior de São Paulo

Motorista de caminhonete que faria o transporte em terra da droga, também foi preso.

PARAGUAÇU PAULISTA – O Comando de Policiamento Rodoviário, por meio da ação dos Policiais Militares da 2ª e 3ª Companhias do Segundo Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), em 20 de maio de 2021, por volta das 11h30, durante a Operação Paz e Proteção, receberam informações de que um helicóptero havia pousado em meio a um canavial, nas proximidades do km 05 da Rodovia Municipal Jurandir Fiori, entre os municípios de Lutécia/SP e Paraguaçu Paulista/SP.

Diante da informação realizaram patrulhamento e localizaram a aeronave abandonada e, após minuciosa vistoria no veículo, localizaram 153 (cento e cinquenta e três) tabletes de cocaína que, após pesados, totalizaram 164,108 Kg. Foram realizadas diligências em busca do piloto e eventuais tripulantes da aeronave, bem como de possíveis veículos que estariam à espera da droga, o que culminou na prisão de dois indivíduos (o piloto e o motorista de uma caminhonete).

Além das equipes do 2ºBPRv, participaram também da ocorrência, equipes da Polícia Federal, da Base de Aviação (Helicóptero Águia 13), do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior e do 8º Batalhão de Ações Especiais. A aeronave, a droga e os infratores da lei foram encaminhados à Polícia Federal em Marília/SP.

