Jovem de 19 anos arrebenta moto contra poste na Av. Rio Grande do Sul

ANDRADINA – O jovem comerciante J. G., de 19 anos, residente na cohab Gasparelli, milagrosamente escapou apenas com escoriações leves e contusões no tórax, ao se envolver em gravíssimo acidente de trânsito na noite do último dia 12, na Av. Rio Grande do Sul, em frente da cerâmica, já quase na saída para a rodovia Integração. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o jovem pilotava a moto Kasinski, na cor preta, pela referida avenida, sentido à rodovia Integração e ao se aproximar da fábrica de cerâmica (bloquinhos), um idoso em uma bicicleta titubeou em sua frente. O idoso apresentava sinais de que estava sob efeito de bebida alcoólica.

Para não atropelar o idoso na ‘bike’, o rapaz desviou a moto para o lado direito, porém, acabou batendo violentamente contra um poste de iluminação pública, sendo lançado a pelo menos 10 metros de distância. Por sorte não bateu o corpo contra o poste, sofrendo apenas escoriações e contusões considerados de natureza leve.

Com a forte pancada, a motocicleta teve sua frente completamente destruída, além de o poste ter sofrido quebra de pequena parte do concreto de sua base. A bicicleta do idoso não chegou a ser atingida no acidente.

Parte da Av. Rio Grande do Sul teve o trânsito desviado para pista única até que a vítima fosse socorrida. A perícia técnico/científica foi acionada e deve emitir laudo sobre as causas do acidente.

O pai do rapaz foi ao local e rebocou a moto com uma caminhonete após a liberação da mesma pela Polícia Militar e perícia.