PM apreende em Selvíria 759 kg de maconha durante Operação Hórus

SELVÍRIA/MS – A Polícia Militar prendeu na manhã de sexta-feira (21), dois homens acusados de tráfico de entorpecentes quando os surpreenderam em dois veículos carregados com 813 tabletes de maconha pesando aproximadamente 759 Kg, quando trafegável pela rodovia BR158, no trecho entre Três Lagoas e a cidade da prisão. Encaminhados à Delegacia de Polícia de Selvíria, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Os dois veículos e os tabletes de maconha foram apreendidos.

A prisão da dupla aconteceu por volta das 07h50, quando os militares em fiscalização na rodovia BR158 visualizaram 02 veículos suspeitos trafegando com sentido de direção Três Lagoas/MS a Selvíria/MS, sendo um VW/Voyage que era seguido de perto por um veículo SPIN.

Foi realizada a abordagem primeiramente no veículo VW/Voyage instante em que o condutor do GM Spin, ao perceber que seria abordado, freou bruscamente o veículo e realizou conversão à esquerda tentando desvencilhar da abordagem policial e se evadir. Foi realizado o acompanhamento tático onde, após certa distância, o condutor do veículo em fuga parou, desceu com as mãos na cabeça e foi logo confessando: “estou carregado de drogas”.

Com a confissão “espontânea”, os policiais foram conferir e ao verificar o interior do veículo, constataram que o mesmo estava carregado de maconha.

Durante a abordagem e verificação, foi constatada a falsificação de identificação do sinal identificador de veículo automotor, pois o veículo SPIN se encontrava com placas de identificação adulteradas e depois de questionado, o condutor do veículo VW/Voyage confessou sua participação no crime, declarando que se falavam através de rádio comunicador instalado no seu veículo, e que pegou o veículo na cidade de Ponta Porã/MS, já carregado de maconha, aproximadamente 813 tabletes, com o peso aproximado de 759 Kg, e seu destino era a cidade de São Jose do Rio Preto/SP.

Adolescente de Jales é apreendido em Selvíria com 62 tabletes de maconha

A Polícia Militar do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas/MS fez apreensão de 62 tabletes de maconha ao deter na última sexta-feira (14), um adolescente de 16 anos, que estava a bordo de um Nissan March, na cor vermelha, dirigido por uma homem de 27 anos. Encaminhados para a Delegacia de Polícia, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. O veículo e a droga foram apreendidos.

A prisão dos acusados aconteceu durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, quando uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas/MS, por volta das 10h30n, em fiscalização no Km 265 da BR 158, zona rural do município de Selvíria, avistou um veículo Nissan March, ocupado pelos dois até então suspeitos e despertou suspeição ao estacionar na margem da rodovia.

Ao serem abordados, informaram que o passageiro de 16 anos havia contratado o motorista de 27 anos na cidade de Três Lagoas/MS para levar alguns pertences pessoais até a casa de sua ex-namorada, finalizando a corrida em Jales/SP, onde teria se iniciado a viajem e o motorista de aplicativo receberia R$ 500,00 pela corrida.

Durante vistoria no interior do veículo foi localizado 02 sacos plásticos contendo 62 tabletes de maconha prensada que juntos pesaram 60 quilos e 100 gramas vindo o menor infrator a declarar que a droga lhe pertencia, pois havia comprado na cidade de Três Lagoas/MS no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) onde na compra teria pago a metade do valor combinado com a promessa de pagar o restante em 60 dias, informando ainda que comercializa drogas ilícitas há 02 anos.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do tráfico de drogas, os envolvidos, juntamente com o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Selvíria /MS para as medidas cabíveis. (com informações: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM)

MIL NOTICIAS/Agência