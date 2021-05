Garoto de 12 anos ferido ao se envolver em acidente com bicicleta

ANDRADINA – Um garoto de 12 anos sofreu escoriações e contusões pelo corpo ao se envolver em acidente de trânsito na tarde do último sábado (08), no cruzamento das ruas Bandeirantes com Paraíba, bairro Piscina. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial.

O acidente aconteceu quando o motorista de um Ford Fiesta seguia pela rua Bandeirantes, sentido centro/bairro, quando passou normalmente pelo semáforo que estava verde para ele e foi surpreendido pelo garoto a bordo de uma bicicleta cromada, que seguia pela rua Paraíba, sentido bairros Vila Rica/Benfica.

Sem tempo para frear, o motorista acabou batendo o veículo contra a bicicleta, lançando o garoto sobre o parabrisa dianteiro, derrubando-o posteriormente no asfalto, fazendo com que ele sofresse as escoriações e contusões pelo corpo. O garoto ficou momentaneamente desorientado, sendo socorrido pelo motorista do Fiesta e demais usuários daquele via.

Com o acidente, a bicicleta sofreu entortamento do pedal, quebra do guidão, e riscos na parte cromada. Já o Fiesta sofreu quebra do parabrisa dianteiro, amassamentos no capô e paralama.

O trânsito naquele cruzamento precisou ser interrompido momentaneamente para o socorro das vítima e a retirada do veículo quatro rodas do local.