Começa a vacinação de pessoas com comorbidades 50 anos acima

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde de Andradina vai começar a vacinação contra COVID-19 para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes na faixa de 50 anos ou mais no Drive Thru da Secretaria de Saúde neste sábado (15).

A vacinação abrange pessoas com deficiência permanente e comorbidades, e está mantida a vacinação de pessoas com 60 ou mais sem comorbidades.

Regras

As regras da vacinação são do Ministério da saúde que instituiu a vacinação para as pessoas que tiverem uma ou mais comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde (verifique a lista disponível no final do texto) e, no caso dos deficientes, o comprovante do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

As doses também estarão disponíveis para quem tem 18 anos e Síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise (Terapia Renal Substitutiva) e transplantados que utilizam imunossupressores.

A vacinação para gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com idade acima de 18 anos e com comorbidades está suspensa pelo Ministério da Saúde.

“As pessoas devem se preparar para uma vacinação rápida então o ideal é que as pessoas procurem os seus médicos para preencher a ficha de comprovação de comorbidades”, disse o secretário de saúde , João Leme.

A vacinação segue sendo realizada durante toda a semana nos três postos fixos instalados pela prefeitura na escola na EMEI Maria Elizabeth Venturolli Pinesi (praça João Leite – Vila Mineira), na EMEF Josepha de Jesus Carreira, Bairro Benfica. A partir de hoje o Posto de Vacinação instalado no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora das Graças foi desativado e transferido pela Capela de Santo Antônio, na rua 8 de Maio na Vila Passarelli.

Declaração

Para receber as doses, qualquer pessoa com comorbidades e que integre os grupos anunciados devem apresentar uma “Declaração de Comorbidades” assinada por um médico.

O modelo está disponível na página da Prefeitura de Andradina, unidades públicas de saúde e também já foi distribuído a todos os médicos e consultórios de Andradina.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática

Secom/Prefeitura