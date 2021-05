ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na semana passada o pintor Vitor Hugo Souza Bueno, de 29 anos, residente na rua 8 do bairro Gasparelli, por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Andradina, acusado de tentativa de homicídio ocorrido no mês de outubro de 2020, contra uma vítima que estava em uma conveniência localizada pela rua Bandeirantes, bairro Piscina. Encaminhado para o plantão policial, tomou ciência do MP e foi recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Gaspareli, quando policiais militares visualizaram uma pessoa que caminhava pela rua e, ao ver a viatura militar, portou-se de modo suspeito. Foi abortado, revistado, porém, nada de ilícito foi localizado.

Também era de conhecimento dos PMs a existência de um Mandado de Prisão Preventiva contra ele em aberto por esta Tentativa de Homicídio.

O pintor foi então conduzido ao plantão policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de captura de procurado, tendo o mesmo permanecido a disposição da justiça pela carceragem e no dia seguinte enviado para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá.