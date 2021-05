Irmão mata irmão com 17 facadas no centro de Andradina

Inicialmente o acusado disse para a PM que tinha dado três facadas no irmão para se defender. Na UPA m édicos e enfermeiras contaram 14 e no IML, o legista verificou que o corpo apresentava 17 perfurações de faca no total.

ANDRADINA – O lavador de automóveis Gilberto Bispo Cardoso, de 53 anos, foi preso pela Polícia militar na noite de sexta-feira (07), acusado de homicídio qualificado contra o próprio irmão Giovano Bispo Cardoso, 41, além de posse ilegal de arma de fogo, após mais uma desinteligência entre os dois ocasionada pelas crises mentais da vítima, portador de esquizofrenia. Ambos moravam na rua Alexandre Salomão, ao lado de um posto de gasolina localizado no cruzamento com a rua J. A. Carvalho, centro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto na manhã de sábado (08), aguardando decisão judicial sobre seu destino. Foram apreendidos uma garrucha calibre .32mm e a faca usada no assassinato.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe formada pelos cabos PMs Maurício e Fernando foi acionada via Copom – controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de agressão por arma branca pela rua Alexandre Salomão, área central de Andradina.

Quando os policiais militar por lá chegaram, já com apoio da equipe do CGP1 – Comando de Grupo Patrulha, com 2º sgto PM Araujo e cabo PM P. Eduardo, fizeram contato com o lavador de automóveis, e ele relatou que chegou em sua residência na noite de sexta-feira (07), onde reside com o irmão Giovano e recentemente a namorada identificada por Jeane e passou a discutir com a vítima.

Segundo Gilberto, Geovano, que sofre de esquizofrenia, teria tido uma crise e o ameaçado de morte e, de posse de um pedaço de madeira, desferiu um golpe em sua cabeça, provocando um corte no couro cabeludo, um enorme ‘galo’ na testa, além de ferimentos no olho esquerdo. Em seguida Gilberto teria corrido até a cozinha e, para se defender, pegou uma faca tipo peixeira e ainda assim o irmão insistiu nas agressões, o que levou Gilberto a desferir, segundo ele, dois golpes de faca em seu irmão e logo depois acionou o 190.

Já com apoio das equipes Dejem, com 1º ten PM caldeira, 1º sgto PM Luciano e cb PM Farias, CFP – Comando Força Patrulha, com 2º ten PM Mario e cb PM Silvio, além de cb PM Jefferson e cb PM Wladison, vários policiais entraram no interior da residência e encontraram a vítima caída no chão da cozinha sem sinais vitais e apresentando várias perfurações pelo corpo provocadas por arma branca.

Imediatamente foi acionado o resgate do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima e a encaminhando até a UPA – Unidade der Pronto Atendimento, onde Giovano deu entrada naquela unidade de saúde já em óbito, atestado pelo médico plantonista, revelando ainda que o corpo apresentava 14, e não 2 conforme havia falado o irmão, de perfurações causadas por arma branca (faca).

Porém, quando o corpo foi encaminhado para o IML – Instituto Médico Legal para ser submetido a exame necroscópico, o legista identificou 17 perfurações de faca.

Diante da constatação da morte de Giovano, foi dada voz de prisão ao autor Gilberto Bispo Cardoso (com passagem criminal pelo artigo 16 do estatuto do desarmamento) e, sem necessidade de uso de algemas, encaminhado ele até a UPA devido a várias lesões que sofreu na região da cabeça, consideradas de natureza leve.

Os objetos utilizados nas agressões foram localizados e preservados no local, acionada via Copom a Polícia técnico científica.

Durante o trabalho da perícia foram localizados em um dos quartos da residência uma perfuração na janela e, em uma das gavetas do guardarroupa, três cartuchos sendo um intacto de cal.22, um intacto de cal 32 e um deflagrado também do cal 32.

Ao ser questionado sobre os cartuchos localizados, o autor revelou a guarnição que possui uma arma de fogo e no momento da discussão teria efetuado um disparo para o alto na intenção de por medo em Giovano e depois do fato, teria dispensado a arma, jogando-a sobre o telhado do imóvel localizado nos fundos de sua residência.

Os policiais militares fizeram uma varredura no telhado e a arma foi localizada, uma garrucha da marca Rossi, cal. 32, numeração f61235, carregada com dois cartuchos sendo um intacto e outro deflagrado. A arma de fogo, munições intactas e estojos, a arma branca (faca) e a madeira utilizada nas agressões, foram recolhidas e apreendidas pela equipe de perícia.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial onde a delegada plantonista, ao tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão, autuando Gilberto em flagrante delito pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma, permanecendo ele a disposição da justiça.

A princípio, quando o autor Gilberto havia mencionado duas facadas contra seu irmão, acreditava-se em uma possibilidade de legítima defesa, porém, com a constatação da perícia de que foram na realidade um total de 14 facadas, que acabou levando a morte de seu irmão, ele deve até ir a júri popular.