Dupla é presa pela PM em Mirandópolis acusada de tráfico de drogas

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar de Mirandópolis prendeu na tarde do último domingo (02), os desempregados Luis Cláudio Tavares de Lima, “vulgo Cueca”, de 23 anos e Tiago Fernando Rocha Silva, ” vulgo Guingó “, 29 anos, residente na Rua Antônio Veronezzi, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Mirandópolis, acusados de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

A prisão da dupla aconteceu às 15h30, quando policiais militares foram verificar as várias denúncias anteriores, de que os dois homens, recentemente saídos da cadeia pelo cumprimento reincidente de tráfico, voltaram a praticar o mesmo tipo de crime pela rua Antônio Veronezzi.

Quando chegaram no local denunciado, abordou um dos indiciados, sendo localizada certa quantidade de droga, justamente um que morava em frente da casa denunciada.

O outro indivíduo morador na casa em questão, ao notar a presença policial, evadiu-se pulando os muros do fundo, sendo acompanhado pela equipe do CGP 3 (Comando de Grupo Patrulha), do sargento PM Voltarelli, que flagrou o acusado jogando no chão diversas pedras de crack fracionadas. Os policiais conseguiram aborda-lo e algema-lo. Em revista pessoal foram encontrados 01 porção de maconha e R$26,00 em dinheiro.

Diante do flagrante de drogas localizado com os dois acusados, os policiais decidiram realizar uma vistoria na residência e foram encontrados um prato com mais crack fracionado, 9 pedras de crack já embaladas em plásticos para venda, além de uma faca com resquícios de crack, várias sacolas plásticas picotadas, pingos de plástico de sacolas derretidos no chão, 01 aparelho celular e 01 caixa de som amplificada, que será investigado se foi produto de furto e usada como moeda de troca por drogas.

Ocorrência apresentada no Plantão Policial de Andradina, onde o delegado tomou ciência dos fatos e foram ratificadas as prisões aos dois traficantes.