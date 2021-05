TOR localiza Audi furtado carregado com 863 tabletes de maconha

PIACATU – A Polícia Militar Rodoviária localizou na manhã de sexta-feira (07), na Rodovia Domingos Antunes Guimarães, Km 2, trecho de Piacatu, um veículo Audi, modelo A4 TFSI, com registro de roubo, carregado com 863 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), totalizando 561,4 Kg. O motorista fugiu antes da chegada dos policiais, se embrenhou em um canavial e não foi localizado. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Piacatu e apreendidos pela Polícia Civil.

A apreensão do veículo e da droga aconteceu quando policiais do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) faziam patrulhamento na rodovia durante a “Operação Paz e Proteção”, pelo Km 92 da Rodovia Domingos Antunes Guimarães, quando tentou abordar o motorista do Audi, tendo ele acelerado rapidamente, se distanciado um pouco, abandonando o carro e fugiu em um canavial

Dentro do carro foram encontrados tabletes de maconha no porta-malas, banco traseiro, assoalho dianteiro e porta-luvas. Ainda segundo a PMRv, a equipe constatou que as placas do veículo são falsas e o carro foi furtado em Londrina (PR).

Ninguém foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil da cidade, onde a ocorrência foi registrada.