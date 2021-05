Ajudante geral preso pela PM acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – O ajudante geral G. D. P., o “Branco”, de 19 anos, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (06), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com porções de crack, maconha e cocaína, além de R$ 35,90 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Ele já possui passagem pelo mesmo tipo de crime.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento tático pelo bairro “Quinta das Castanheiras”, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas. Pelo endereço mencionado, na frente da casa, foi localizado e abordado M., morador do local, efetuado busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Informamos a ele sobre a denúncia, cujo morador respondeu desconhecer, indicando que “Branco”, também é morador e não se encontrava naquele momento.

Solicitado autorização por escrito e vídeo, para busca domiciliar, que foi franqueado de pronto.

Durante as buscas domiciliar foi localizado, no quarto de “Branco”, sobre a cama, uma pochete na cor preta e dentro dela várias porções de drogas, que posteriormente, aferiram 9 gramas de Crack, 22 gramas de Cocaína, 128g de Maconha, além de R$35,90 reais em notas e moedas diversas. Antes do término das buscas G. D. P., apresentou-se e assumiu a propriedade da droga que, segundo ele seria para venda.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a G. D. P., por infração ao Art. 33 da lei 11.343/06, tráfico de drogas. Conduzido os dois abordados e objetos ao plantão da Polícia Cívil, o delegado Dr. Wendel tomou ciência do ocorrido e elaborou o boletim de ocorrência. “Branco” permaneceu recolhido na carceragem local à disposição da justiça pública e M. foi liberado.