Funcionário dos Correios de Andradina morre em acidente na vicinal de Murutinga

MURUTINGA DO SUL – O carteiro Luiz Paulo Freitas, 29 anos, morador em Andradina, morreu depois de se envolver em gravíssimo acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (10), na vicinal de acesso de Murutinga do Sul para a rodovia Marechal Rondon. Quando os bombeiros de Andradina chegaram ao local, a vítima estava em parada cardíaca, foi desencarcerado e socorrido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde a morte foi atestada pelo médico plantonista. A Polícia Rodoviária registrou o acidente na Delegacia de Murutinga do Sul. Ele era filho único e também deixa um filho de menos de três anos.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu à 1h40, quando Luiz Paulo seguia pela vicinal de acesso Alcides Monteiro, dirigindo o VW Cross Fox, na cor branco, quando no Km 01, em uma curva acentuada, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, bateu violentamente contra uma árvore existente além do acostamento. Os bombeiros tiveram que usar ferramentas especiais para o desencarceramento da vítima, tamanha foi a destruição do automóvel. A pancada arrancou o motor do veículo.

A patrulha da Polícia Rodoviária que atuava durante desencadeamento da Operação “PAZ E PROTEÇÃO”, foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito do tipo choque contra árvore, envolvendo o automóvel VX Cross Fox, que resultou em vítima fatal.

No local dos fatos, por motivos a serem esclarecidos, o condutor, Luiz Paulo Freitas, carteiro dos Correios de Andradina, conduzia o veículo com placas de Murutinga do Sul/SP, pelo Acesso Alcides Monteiro, no sentido Murutinga do Sul/SP à rodovia Marechal Rondon (SP -300), quando em dado momento, o veículo saiu da pista, chocando-se contra uma árvore existente na área além do acostamento.

Segundo informações que precisam de confirmação, Luiz estaria em uma conveniência até pouco antes do acidente, quando resolveu ir embora. Por isso, uma das hipóteses levantadas é que ele estaria sob efeito de álcool.

A ingestão de bebida alcoólica pode ter feito com que ele dormisse ao volante, já que não há sinais de frenagem na curva onde aconteceu o acidente e ele passou direto, parando só quando bateu em uma árvore.

A Polícia Civil requereu exames toxicológicos para verificar a autenticidade dessa informação.

O Local foi periciado pela Polícia Técnico-Científica. A Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Murutinga do Sul/SP.

A reportagem recebeu a informação que o carteiro, ao sair da referida conveniência, iria para a chácara de sua mãe, localizada no trevo da cidade de Murutinga do Sul, na rodovia Marechal Rondon, onde iria pernoitar e voltar de manhã para Andradina para poder trabalhar nos Correios.