Acusado de estuprar criança de 9 anos em Campinas e preso em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher capturou na tarde de quinta-feira, 06, por força de uma Mandado de Prisão (MP), temporária, o serviços gerais D. R. S., 28 anos, residente na rua Rodrigues Alves, centro, acusado de estuprar uma garota de 9 anos no dia 17 de novembro de 2020. Encaminhado até a DDM, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

O acusado do estupro de vulnerável chegou a ser detido em Andradina no dia 05 de janeiro deste ano, pelo delegado Tadeu Carvalho Coelho e sua equipe, foi conduzido ao 1º DP, porém, com todos os esforços dos policiais daquela repartição, não fora localizado nenhum pedido de prisão contra ele, para indignação dos familiares da vítima em Campinas quando soube de sua detenção e posterior liberação.

PROTESTO POR FALTA DE JUSTIÇA

Familiares da criança vítima da violência sexual se revoltaram com o que eles chamaram de “descaso” para com a situação da menina e lançaram um manifesto em redes sociais alertando sobre o fato e pedindo ajuda para as autoridades competentes.

Leia na íntegra o desabafo

“Onde tudo começou: 17/11/2020 (fomos na delegacia fazer a denúncia) procuramos a 2º ddm de Campinas para denunciar o estupro da minha sobrinha de 9 anos, que foi cometido por um pedófilo de 28 anos Diogo Rodrigues dos Santos (filho da babá que cuidava da criança, amigo próximo da família). Tivemos um péssimo atendimento e ficamos em média 2 horas para sermos atendidos e nos foi passada informações erradas, saímos 2 horas da manhã com a criança para o Caism onde também nada foi solucionado, a criança foi encaminhada para o PS infantil dá Unicamp, a pessoa que nos atendeu mostrou-se muito desinteressada e apenas confirmou o ato cometido pelo estuprador.

No dia 18/11/2020 comparecemos ao IML de Campinas para ser feita a perícia, onde a criança se submeteu a exames invasivos, (lembrando que ela tem apenas 9 anos) e com o psicológico já abalado. Não foi feito o exame sorológico e não passaram medicação alguma, sendo que depois foi diagnosticada com DST (TOTAL DESCASO). Conseguimos falar apenas 1 vez com o investigador responsável pelo caso, sendo que fomos na delegacia VÁRIAS vezes, foi entregue para o mesmo um pen-drive com áudios do estuprador que não só incriminava, mas também comprovava o crime, intimidando a mesma.

Esperamos vários dias, só queríamos justiça, porém nos foi informado por terceiros que não havia instaurado inquérito policial (que dá início a qualquer investigação criminal), por meio da mídia, uma conhecida da família, também decepcionada com a falta de desenvolvimento do caso e impunidade do indivíduo, decidiu se manifestar.

Lembrando que fomos instruídos pela polícia a não utilizar as mídias sociais para não alarmar a população, desta forma, descobrimos que o mesmo e sua mãe (ainda em investigação) abandonaram a casa que moravam no bairro Jd paraíso de Viracopos- Campinas-SP fugiram para sua cidade natal Andradina, a repercussão do caso foi tamanha, que chegou nas autoridades locais de Andradina, onde no mesmo instante tomaram as devidas providências, dia 05/01/2021 prenderam o pedófilo chamado: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS, que confessou o crime com requintes de crueldade, dizendo:

“ – a criança chorava, pedia que parasse, eu apertava o pescoço dela, puxava o colar que era de uso rotineiro, sinto atração apenas por crianças e sim ela foi minha vítima”

Mas pasmem, ele passou apenas uma noite na cadeia e na noite de ontem o delegado de Andradina tentou entrar em contato com o município de Campinas, e não teve resposta.

Hoje dia 06/01/2021 por ordem judicial, ele voltou a liberdade, mesmo com tantas provas, uma confissão, uma vítima de menor e uma família destruída. Onde está a justiça Campinas?? Um município tão grande, não tem um delegado ou juiz q possa assinar um mandato? Em qual momento a delegacia ou os responsáveis pelo caso pensaram na família? Ou melhor, na vítima que carregará esse trauma para sempre? Esse vagabundo está nas ruas novamente e abaixo irei deixar uma foto do mesmo.

(Lembrando que essa não é uma declaração de ódio, é um pedido de socorro, queremos apenas que ele pague pelo que ele fez com a nossa menina!)”