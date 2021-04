Polícia Civil localiza betoneira furtada no bairro Benfica

ANDRADINA – A Polícia Civil localizou em um ferro velho na última terça-feira (27), uma betoneira (usada em construção civil), furtada na noite anterior (segunda-feira, 26), quando estava estacionada em frente da residência do construtor O. E. S., de 64 anos, localizada na rua Santa Catarina, no bairro Benfica. Vítima, a betoneira e o acusado que estava com ela foram encaminhados a sede da DIG – Delegacia de Investigações Gerais. A máquina foi devolvida ao proprietário e o suspeito liberado.

A localização da betoneira aconteceu quando investigadores de Polícia da DIG de Andradina, sob o comando do Delegado de Polícia e com o apoio de policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre entorpecentes, após diversas diligências, conseguiram apreender a betoneira, avaliada em R$ 800,00, furtada na noite anterior, por volta das 21h00, no próprio bairro Benfica de propriedade do construtor O. E. S., de 64 anos, cujo maquinário estava na calçada, em frente de sua residência.

O objeto furtado foi encontrado em poder do comerciante L. R. M., de 43 anos, proprietário de um ferro velho localizado no Bairro Vila Alpina, que disse ter encontrado a betoneira “jogada” em uma calçada, no bairro Benfica. Acreditando que fosse sucata, levou-a embora.

A betoneira foi devidamente apreendida e entregue ao proprietário. Foi instaurado Inquérito Policial referente aos crimes de furto e receptação e o proprietário do ferro velho será investigado por sua conduta.