Operação Conjunta PM e PC em Pereira Barreto prende três pessoas e apreende drogas

Parte da droga foi apreendida em uma residência localizada em outro endereço, alugada pelo ajudante geral para esconder o entorpecente

PEREIRA BARRETO – Uma operação em conjunto foi desenvolvida na manhã desta quinta-feira, na cidade de Pereira Barreto, envolvendo Policiais Militares e Civis com foco ao combate ao tráfico de entorpecentes, resultando no cumprimento de 5 mandados de busca domiciliar, e levando para a prisão de três indivíduos acusados de Tráfico de Entorpecentes. Encaminhados para a Delegacia de Polícia, foram recolhidos à cadeia pública local. A droga foi apreendida.

Nas residências dos presos foram apreendidos aproximadamente 3 Kg de maconha (Cannabis Sativa), 5 gramas de cocaína, R$ 2. 321,00, 22 comprovantes de depósitos que somam mais de 34 mil reais, além de uma balança de precisão.

As prisões dos acusados aconteceram quando as equipes da Polícia Militar foi incumbida de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Procópio Carmo dos Santos, Bairro Cohab.

No local fizeram contato com a moradora do local foi cientificada do mandado de busca que seria realizado em sua residência.

Ela é esposa do ajudante geral de 29 anos, que só teve a inicial do primeiro nome divulgado, “C.”, sobre quem recaem as denúncias de tráfico de drogas, porém, não se encontrava na residência, mas trabalhando na montagem do complexo fotovoltaico no município de Pereira Barreto.

Durante a busca no imóvel, os policiais localizaram sobre o rack da sala uma porção de maconha, a qual a mulher atribuiu ao seu esposo C.

No quarto do casal foram localizados R$ 1.267,00 subdivididos em cédulas de valores variados, uma caixa de sapatos contendo 22 comprovantes de depósitos bancários efetuados em uma conta na Caixa Econômica Federal em nome da Sra C., esposa do acusado, os valores depositados somaram a quantia de R$ 34.726,00, além de uma caderneta de anotações contendo contabilidade relativa à venda de drogas com nome de diversos indivíduos conhecidos nos meios policiais por serem usuários de drogas no município.

Durante buscas no interior do veículo pertencente ao ajudante geral C., a força tarefa localizou um molho de chaves contendo um chaveiro que trazia o endereço do imóvel na Avenida Brasil, centro.

Indagada, a esposa do acusado relatou que seria uma residência que o casal estava negociando a compra, porém, a situação gerou desconfiança e os policiais decidiram averiguar o local.

No endereço, em posse das chaves, abriram a porta da sala, ocasião que sentiram forte odor, característico de maconha, vindo de um dos quartos que estava trancado:

Convictos de que o odor de maconha vinha do local, arrombaram a porta e localizaram 03 tabletes de maconha embalados em fita adesiva e mais dois pedaços subutilizados, que pesados, aferiram aproximadamente 2,9 kg, bem como uma balança de precisão em pleno funcionamento e com resquícios de maconha, indicando que era frequentemente usada para pesar porções menores depois de fracionadas, e 01 rolo de plástico filme transparente, utilizado para embalar as porções menores após serem fracionadas e pesadas.

Em razão do estado de flagrância, deslocaram até o Complexo Fotovoltaico de Pereira Barreto, localizado na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP 563) onde, com a ajuda dos diretores da obra, localizaram e prenderam C., que foi cientificado da situação.

Questionado a respeito de tudo o que foi localizado, tanto em sua residência, quanto na residência localizada na Avenida Brasil, admitiu que toda a droga e os apetrechos localizados em ambas as casas lhe pertenciam, informando que alugou a residência localizada na Avenida Brasil e a utilizava como depósito para armazenar a droga que por ele era vendida. Outra informação confirmou as suspeitas dos policiais: Todos aqueles depósitos cujos recibos foram encontrados e efetuados na Caixa Federal, eram referentes a valores adquiridos com a venda de drogas.

Diante dos fatos, do farto material encontrado e da confissão do acusado foi dada voz de prisão em flagrante delito a C. pela prática do crime de Tráfico de drogas artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhados à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante pela prática do crime supramencionado encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto. Todo o entorpecente e outros materiais ilícitos encontrados foram apreendidos pela Polícia Civil, que deve requerer também à Justiça o bloqueio do dinheiro depositado, quase R$ 35 mil, comprovadamente oriundo do tráfico.