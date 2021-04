Carreta do Hospital de Amor chega em Andradina em maio para realizar 5 mil mamografias

ANDRADINA – A Unidade Móvel do Hospital do Amor de Barretos chega a Andradina neste mês de maio com a missão de realizar 5 mil exames de mamografia totalmente gratuitos em Andradina. Para atingir a meta a carreta da Mamografia deverá ficar em Andradina até o mês de agosto. A informação é do prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes.

O público alvo da campanha são mulheres que tenham idade entre 40 e 69 anos.

Segundo a coordenadora da Ação Primária da Saúde do Município, Carla Back, “todas precisam agendar o seu exame o quanto antes. As mulheres passarão pelo exame na carreta de mamografia no dia e horário agendado.”.

As mulheres interessadas já podem se cadastrar para o exame nas unidades básicas de saúde mais próximas de suas casas. O exame é totalmente gratuito, mas é necessário agendar o exame com apresentação do xérox do CPF, RG, Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência. Não é necessário nenhum tipo de pedido médico.

No período em que a carreta estiver na cidade ela será itinerante, estando presente nos principais bairros de Andradina graças a uma parceria do Governo de Andradina e o Hospital do Amor de Barretos.

A carreta do Hospital de Câncer de Barretos é equipada com dois mamógrafos digitais de última geração, e por ser um equipamento de alta tecnologia, pode detectar o câncer ainda numa fase bem inicial, o que facilita o tratamento. Além disso, a equipe da carreta é composta apenas por mulheres, para evitar constrangimento das pacientes.

Secom/Prefeitura