Dupla presa pela PM em Andradina depois de roubar depósito de gás

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (20), o pintor Manoel Messias dos Santos Júnior e o designer gráfico Leandro Marcolino de Carvalho, 26, os dois moradores no loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli, acusados de praticarem o roubo contra a empresa de gás, Luna Gás. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão dos acusados aconteceu próximo das ‘6h, durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, quando policiais militares receberam a informação de um roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Luna gás”, localizado no cruzamento das ruas Rua Goiás com Paulo Marin, no bairro Barbarotto.

Várias equipes de Força tática foram para o local do roubo em busca de informações que ajudassem a esclarecer o crime, quando foram informados pelas vítimas de que um indivíduo de estatura baixa, magro, cor parda, trajando bermuda, camiseta de manga comprida de cor preta e usando capacete preto, adentrou na loja armado com um revólver prateado e anunciou o roubo.

O bandido subtraiu do caixa da empresa a quantia de R$ 250,00, bem como um aparelho celular usado no dia a dia do estabelecimento comercial, saindo do local tomando rumo da Rua Goiás virando à esquerda na Rua Paulo Marin.

Os policiais militares obtiveram algumas filmagens da cena do crime, onde foi possível confirmar as características e vestimentas do autor e que ele agiu com um comparsa, que o aguardou nas proximidades com uma motocicleta Twister, de cor vermelha, com a letra “C” inicial da placa de identificação e um adesivo na lateral traseira esquerda.

De posse destas informações, os PMs passaram a patrulhar pela cidade e conseguiram a informação de que um indivíduo de nome Leandro, 26 anos, designer gráfico, morador do bairro Nova Canaã, teria uma motocicleta com as características passadas.

Em sua residência, Leandro foi encontrado, bem como a motocicleta e o comparsa de 46 anos, bastante conhecido nos meios policiais. Ambos tinham as características dos autores do roubo.

Questionados separadamente sobre o roubo, Leandro admitiu ter levado Manoel até as proximidades do estabelecimento, porém, alegou que não sabia que ele iria efetuar o delito. Já Manoel admitiu a prática do roubo.

Diante das confissões, os PMs realizaram uma vistoria na residência de Leandro, onde foram encontrados, dentro do guarda-roupa, os dois capacetes usado no roubo e as vestimentas usadas pelos dois acusados. Com Leandro foi encontrada a quantia de R$ 75,00 reais.

A arma utilizada no crime, que seria um revólver prateado segundo uma das vítimas e o celular da empresa, não foram localizados.

Manoel Messias e Leandro receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com os objetos apreendidos, até ao plantão permanente, onde foram apresentado ao delegado Dr Marcelo Zompero, que ratificou a voz de prisão a ambos pela prática de roubo.

Ambos ficaram presos à disposição da justiça. Eles tiveram as prisões em flagrantes convertidas em preventivas, sendo encaminhados para um CDP – Centro de Detenção Provisória da região.

RECEPTAÇÃO

Manoel Messias dos Santos Júnior é o mesmo que na noite do último dia 9, foi preso pela PM acusado de receptação, depois de flagrado com uma motocicleta Honda NX Bros 150, de cor preta, ano 2012, com registro de furto, dentro da casa abandonada e invadida por ele localizada na rua 8 do Loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli. Ele chegou a ser encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, mas acabou recebendo o benefício de responder ao processo de receptação em liberdade.