Mário Celso coloca terrenos à disposição da PM e Bombeiros para construção de novas sedes

A proposta de doação foi encaminhada pelo executivo municipal durante uma reunião no gabinete do prefeito que contou com a participação do Capitão PM Spessotto, comandante do Subgrupamento (CIA) de Bombeiros, do 2º Sargento PM Gâmbaro, Seção de Análise Técnica e do soldado PM Felix (FEBOM), além do vice prefeito Paulo Pereira Assis, do Diretor de Segurança Pública e Defesa Civil, André Luis de Lima Augusto e do secretário de Governo, Assuntos Parlamentares e Institucionais, Ernesto Júnior.

A viabilidade da construção dos novos prédios deverá ser estudada pelos comandos dos Bombeiros e Polícia Militar.