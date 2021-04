Desempregado é preso acusado de receptação e porte de entorpecente

ANDRADINA – Um desempregado de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã do último domingo (19), acusado de receptação e porte de entorpecente, ao ser flagrado com um aparelho Xiaomi Redmi Note 8 que, após consulta do IMEI (número identificador do celular), verificou-se ser produto de furto pela cidade de São Paulo. Também foi localizada uma porção de maconha. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por receptação dolosa e posse de drogas, permanecendo à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela Rua Paes Leme, área central, visando coibir os delitos de furto, quando os policiais Cb PM Andressa e Sd PM Guaranha o avistaram e, ao visualizar a viatura, demonstrou nervosismo, sendo de pronto abordado e revistado.

Em seu poder foi localizado um aparelho celular marca Xiaomi Redmi Note 8 que, após consulta do IMEI (numero identificador do aparelho), verificou-se ser produto de furto pela cidade de São Paulo.

Indagado sobre a procedência do referido aparelho, declarou que o comprou pelo valor de R$ 300,00 de um desconhecido.

Indagado se possuía mais algum aparelho furtado ou entorpecentes em sua residência, ele admitiu que possuía uma porção de maconha. Os policiais militares, com apoio do CGP 1 – Comando Grupo Patrulha, com 1°Sgt PM Constantino e Cb PM Queiroz, foram ao local e este entregou espontaneamente uma porção de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a E., pelos crimes de receptação e posse de entorpecentes. Conduzido ao plantão policial, foi realizada uma pesquisa detalhada junto ao sistema policial de registro de ocorrência, onde confirmou que o aparelho era produto de furto pela cidade de São Paulo.

Diante dos fatos, a delegada de plantão ratificou a voz de prisão anteriormente dada a E., por receptação dolosa e posse de drogas, permanecendo ele à disposição da justiça.

O acusado é oriundo do estado do Piauí, tendo passado pela cidade de São Paulo no último mês de fevereiro, tendo chegado recentemente em Andradina.