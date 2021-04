Acusado de roubar a sorveteria Cristal em Andradina é detido em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar deteve na noite de segunda-feira (19), o comerciante J. V. L., o “Jhonny”, de 24 anos, que tem uma pequena conveniência no bairro Nova Iorque, na cidade de Castilho, acusado de assaltar na noite da última quinta-feira (15), a sorveteria Crystal, localizada em frente da praça central de Andradina, usando uma imitação de pistola. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi ouvido e vai responder ao processo por roubo em liberdade. A arma falsa e um par de chinelo foram apreendidos.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Castilho, quando os policiais militares visualizaram o veículo Ford Del Rey, de cor azul, placas BHA – 3831, sendo conduzido pelo indivíduo J. V. L., de 24 anos, pela rua Francisco José dos Santos, N° 30, Bairro Alvorada.

Como era de conhecimento dos PMs, através de informações transmitidas pelo Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, na data do último dia 15/04/21, informando um roubo ao estabelecimento comercial identificado como sorveteria Crystal, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre o crime

Segundo as vítimas, duas balconistas que estavam pelo local na hora dos fatos, um veiculo de cor azul, modelo Ford Del Rey, placas BHA – 3831, teria sido utilizado para a fuga do indivíduo após cometer o delito.

Em poder das imagens de monitoramento e as características do indivíduo, ele foi abordado e foi feita uma busca pessoal onde nada de ilícito foi localizado. Ao efetuar uma vistoria pela residência onde ele estava, devidamente autorizada por sua companheira, acabou sendo localizado o par de chinelo, modelo havaiana, nas cores preto e vermelho, que ele usava no dia do roubo.

questionado a respeito dos fatos, a princípio tentou negar os fatos, mas ao serem mostradas as imagens em que ele foi flagrado, acabou confessando a autoria do crime, admitindo que a Casa caiu”.

Feito uma busca minuciosa no quintal da residência, também foi localizado uma pistola de plástico, quebrada em vários pedaços que, segundo ele, foi utilizada no roubo. Foi perguntado a ele sobre a quantidade de dinheiro que teria levado, respondeu que não se lembra.

Diante das evidências e a confissão do indivíduo, ele foi conduzido ao plantão policial em Andradina onde o delegado tomou conhecimento dos fatos, determinando a elaboração de boletim de ocorrência e a apreensão de objetos, sendo o indivíduo liberado ao término da ocorrência.

Durante sua condução ao plantão, não foi necessário utilizar algemas.

Agora a Polícia Civil deve aprofundar as investigações e o delegado deve oferecer denúncia contra ele e analisar se requere ou não sua prisão preventiva.

ROUBO

Roubo (crime mediante grave ameaça ou violência a pessoa, diferentemente do Furto, confundido por muitas pessoas) é um crime considerado grave e não ficou sem resposta em nossa cidade.