Amigos prestam última homenagem no sepultamento do entregador de água e gás

ANDRADINA – Familiares e dezenas de amigos do entregador de água e gás Roni Borges de Jesus, de 27 anos, prestaram uma última e linda homenagem a ele em sua despedida às 16h30 da última quarta-feira (14), morto depois de se envolver em acidente no último dia 07, no cruzamento das ruas Espírito Santo com Ceará, no bairro Benfica. A família do rapaz fez a doação de órgãos, beneficiando pelo menos 5 pessoas diferentes.

FAMÍLIA FAZ DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Mesmo consternada com o falecimento precoce do jovem, que teve morte cerebral constatada na segunda-feira (12), depois de aberto protocolo para investigação de morte encefálica no domingo (11). A família foi comunicada por integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de Araçatuba, e autorizou a doação dos órgãos.

Depois disso a família ainda teve que aguardar os procedimentos protocolares e somente na noite de terça-feira (13), a captação dos órgãos foi realizada, liberando o corpo da vítima na manhã de quarta-feira (14), para sepultamento.

O ACIDENTE

O fatídico acidente aconteceu quando o rapaz pilotava uma motocicleta CG 125cc, na cor vermelha, com uma carretinha carregada com galões de água, seguindo pela rua Espírito Santo, sentido bairro/centro, quando, ao se aproximar do cruzamento com a rua Ceará, no bairro Benfica, foi violentamente acertado pelo GM Onix, na cor branca, dirigido pela sitiante E. L. S. B., de 53 anos, residente na Fazenda Primavera, que estava se dirigindo para a saída da cidade.

Ela passou direto pelo cruzamento não respeitando a sinalização de trânsito, provocando o acidente que acabou resultando na morte do rapaz.