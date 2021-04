Polícia Rodoviária prende mecânico com mais de 30 Kg de pasta base de cocaína

ARAÇATUBA – A Polícia rodoviária pendeu no final da manhã desta quarta-feira (14), o mecânico montador J. F. S., de 32 anos, morador na cidade de Santa Gertrudes/SP, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com 30 tijolos de pasta base de cocaína, que pesaram 30,5 Kg. Encaminhado para a Central de Flagrantes de Araçatuba, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Foram apreendidos o veículo que ele dirigia e a droga.

prisão do acusado aconteceu às 11h45, durante o desencadeamento da “Operação Toque de Restrição”, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um VW/Gol, na core azul, placas de Campo Grande/MS, na rodovia Marechal Rondon (SP 300) recho do município de Araçatuba, e suspeitou das alegações do seu condutor sobre o motivo da viagem.

Devido ao nervosismo do motorista, os policiais decidiram pela vistoria veicular, quando identificaram a existência de um fundo falso no painel, onde foram localizados 30 tijolos de pasta base de cocaína, que pesaram aproximadamente 30 Kg. Se misturada (batizada) a outras substâncias para aumentar seu volume, a cocaína rende de 3 a 5 vezes mais, aumentando o lucro das quadrilhas e organizações criminosas.

O mecânico informou que pegou o carro com a droga em Campo Grande/MS e levaria até Rio Claro/SP, dizendo que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte.

Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba, onde ele permaneceu à disposição da Justiça. Os 30 tijolos de pasta base de cocaína e o veículo VW Gol utilizado para o transporte.