Jovem morre após churrasqueira explodir e deixá-lo com 80% do corpo queimado no interior de SP

De acordo com a Polícia Civil, o jovem morreu na madrugada desta quinta-feira (15). Ele foi socorrido e internado no Hospital Geral Vila Penteado, na capital paulista, com queimaduras de 2º e 3º graus em 80% da superfície corporal, mas, depois de cinco dias, não resistiu. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial de São Paulo como morte suspeita ou acidental.

De acordo com um amigo do empresário, o funcionário público Weliton Bacil, de 40 anos, Colombini estava em uma fazenda no bairro Batatal, junto com outros dois colegas, quando o acidente aconteceu, no último sábado (10). Bacil explica que foi convidado a ir até o local, mas desistiu de última hora.