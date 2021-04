Entregador de Ã¡gua e gÃ¡s sofre traumatismo craniano em acidente no Benfica

ANDRADINA – Continua internado em estado grave na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Araçatuba, o entregador de água e gás, Roni Borges, de 27 anos, residente no bairro Passarelli, envolvido em gravíssimo acidente de trânsito na tarde de terça-feira (06). Depois do acidente ele havia sido socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permanecendo até as 20h em sala de emergência. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido às 20h para Araçatuba. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O grave acidente aconteceu quando Roni pilotava a CG 125cc, na cor vermelha, com uma carretinha de carregar água e gás acoplada, seguindo pela rua Espírito Santo, sentido bairro/centro e ao se aproximar do cruzamento com a rua Ceará, no bairro Benfica, foi violentamente acertado pelo GM Onix, na cor branco, dirigido pela sitiante E. L. S. B., de 53 anos, residente na Fazenda Primavera.

A motorista do Onix seguia pela rua Ceará, sentido centro/bairro, com intenção de já sair da cidade, levando um casal amigo também no veículo. O problema foi que ela passou direto sem parar naquele cruzamento, não respeitando a sinalização de solo, acertando com extrema força o entregador de água e gás.

Com o choque, o rapaz foi jogado no ar e depois bateu com violência a cabeça no asfalto. Por azar, seu capacete havia saído no choque. Com a pancada, Roni teve um grande e profundo corte no couro cabeludo, além de sofrer um trauma craniano grave, fazendo com que ele convulsionasse e até tivesse vômito. Em seguida ele desmaiou e, até ser transferido para Araçatuba, não havia recobrado a consciência.

A moto pertence a empresa Bom Gás, localizada no cruzamento das ruas Paraíba com Jesus Trujillo, no mesmo bairro do acidente e o dono da empresa foi até o local para prestar informações. A moto sofreu avarias nas bengalas, retrovisor, tanque, guidão e pedaleiras. Já o Onix sofreu amassamento em seu paralama traseiro direito.