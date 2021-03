Briga de ex-casal no PJ acaba em destruição de casa, carro e prisão do acusado

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de sábado (27), o mecânico G. A. B., o “Má”, morador na rua Sebastião Arantes, bairro Aeroporto, depois de brigar com a ex-companheira moradora na rua “F” da cohab do bairro Pereira Jordão, promover um quebra quebra entre os dois e danificar um automóvel, a porta da casa da mulher e ferimentos pelos corpos dos dois. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça até o resultado da audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares foram acionados via Copom – Controle de Operações da PM, para atendimento de ocorrência de desentendimento de casal pela rua “F”, numeral 789, cohab Pereira Jordão.

Segundo os PMs, pelo local os ânimos estavam bastante alterados, sendo constatado que o mecânico Gilmar e a dona de casa Jéssica estavam lesionados, ele com arranhões no rosto, pescoço e braços, e ela com arranhões nos joelhos e na cabeça, próximo ao olho direito.

Foi constatado ainda que um veículo Ford Fiesta de propriedade de Gilmar estava bastante danificado pela via, conforme constatado, sendo o vidro lateral, parabrisas traseiro e dianteiros quebrados a tijoladas.

Também foi possível perceber que o vidro da porta da frente da residência de Jéssica estava quebrado e a televisão da sala danificada. A mulher alega ter sido Gilmar que a danificou. Já ele disse que foi ela que detonou seu veículo em um delírio ciumento.

A mulher indicou aos PMs onde estava uma pedra de crack, apontando o armário do banheiro, além falar que havia uma porção de maconha na geladeira da casa dela. Os dois se acusaram mutuamente pela posse das drogas, tendo ela alegado ser de Gilmar, e ele alegou que a droga é dela, pois a mesma é viciada e que ele não entra na casa dela há aproximadamente quinze dias.

Jéssica foi socorrida ao UPA – Unidade de Pronto Atendimento pela unidade de resgate, onde recebeu os curativos dos ferimentos e liberada após o atendimento, sendo acompanhada pela equipe com cabo PM maurício e soldado PM Teixeira.

Jéssica denunciou que na residência do Gilmar, localizada na rua Sebastião Arantes 770, havia uma arma de fogo e drogas escondidas.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito a Gilmar, e foi necessário o uso de algemas, por receio de fuga e garantia a integridade física dos policiais e envolvidos.

Com o apoio da viatura do CGP 1 sargento PM Araújo e cabos PMs Paulo Eduardo e Zanerato, deslocaram a residência do mecânico, e com sua permissão e acompanhamento foi feito uma revista minuciosa na casa, porém, nada de ilícito foi encontrado.

Os dois envolvidos, Gilmar e Jéssica foram apresentadas no plantão permanente onde foi elaborado boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha, sendo indiciado e permanecido à disposição da Justiça.

Foram apreendidas uma faca de cozinha sem marca aparente, uma pedra pesando 1 grama e uma porção de maconha pesando 20 gramas.

BARRACO NO PLANTÃO

Na manhã de domingo (29), Jéssica retornou ao plantão policial para “conversar” com o mecânico, que é pai de um filha. O problema é que lá também estava a ex-mulher de Gilmar e mãe de outros dois filhos dele. Em crise aguda de ciúmes, a mulher partiu para cima da rival, puxando-a pelos cabelos, derrubando-a no chão e arranhando seu rosto e pescoço.

Foi necessário a intervenção de policiais civis que estavam no plantão para acabar com as agressões, tendo Jéssica sido presa por pelo menos duas horas até que o boletim de ocorrência de lesão corporal fosse elaborado, sendo ela liberada ao final da ocorrência.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

O mecânico Gilmar aguardou pela carceragem do plantão policial o resultado da audiência de custódia, já que não estava havendo a presencial devido a pandemia do coronavirus. Próximo do meio dia ele foi informado que vai responder em liberdade ao processo com base na Lei Maria da Penha, sendo imposta a ele algumas restrições daqui por diante. Ele esteve preso por aproximadamente 7 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes e está em liberdade há pelo menos cinco anos.