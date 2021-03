Polícias Civil de Lavínia e Mirandópolis prendem acusadas de furtos contra idosos

MIRANDÓPOLIS – No último dia 11 deste mês, as Policias Civil de Lavínia e Mirandópolis tomou conhecimento de furtos praticados contra idosos, consistentes em mulheres chegarem na residência das vítimas, supondo-se serem vendedoras de cremes de massagem, como forma de engodo. Após ingressarem na residência distraiam as vítimas e subtraiam os cartões bancários, efetuando saques em seguida. Naquela ocasião as vítimas, identificadas por J. B. G., de 91 anos e E. N. N., 74 anos, tiveram prejuízos de R$ 2.040,00 e R$ 16 mil respectivamente.

As criminosas efetuaram saques na mesma data (lotérica em Andradina/SP), bem como transferiram para contas diversas “laranjas”. Fora representado pela busca e apreensão de uma das investigadas (R. M. 26 anos), na cidade de Bauru/SP, onde foram juntados elementos para prosseguimento das investigações.

Foram ainda identificadas outras 03 comparsas, as quais agiram naquela data, sendo B. T. A. M., J. G. C. M., e M. P. S. S.

Após novas buscas e apreensões realizadas na residência dos quatro alvos, localizados na cidade de Bauru/SP, foram coletados elementos que as colocaram na cena dos crimes aqui praticados e em ao menos outros cinco crimes, praticados em cidades da região (Jaú/Candido Mota/Osvaldo Cruz/Irapuru/Lucélia), sempre agindo com o mesmo modus operandi.

Após onze meses de investigação descobriu-se ainda a participação das investigadas em outro furto nesta comarca (Guaraçai). Diante do exposto fora relatado o presente inquérito, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão preventiva das investigadas, pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Tal medida fora acatada pelo Poder Judiciário, sendo expedido quatro mandados de prisão preventiva em desfavor das investigadas. Foram ainda bloqueados valores e bens das investigadas, para fins de ressarcimento as vítimas.

No último dia 26, as equipes policiais das delegacias de Mirandópolis e Lavínia, em atuação de campo na cidade de Bauru/SP, deram cumprimento a dois mandados de prisão, sendo capturadas J. G. C. M., na cidade de Bauru/SP e M. P. S. S., em Balneário Camboriú/SC.

Elas foram indiciadas por furto qualificado no concurso de pessoas e mediante fraude e associação criminosa. (com informações da Polícia Civil)