Morre vítima de coronavirus o advogado e ex-vereador Marcelo Mariano

“Advogado amava a política como poucos, ex-vereador e empresário, estava internado em Campinas para tratamento do coronavirus, falecendo na manhã desta segunda-feira (29)”.

ANDRADINA – Outra notícia da morte de uma personalidade conhecida nos meios políticos, social e no meio em que atuava, a advocacia, abalou a cidade de Andradina na manhã desta segunda-feira (29): a morte do advogado Marcelo Ricardo Mariano, de 52 anos, que estava internado em um hospital de Campinas para tratamento dos sintomas do coronavirus. Seu corpo deve ser trasladado para Andradina, onde acontece o sepultamento, provavelmente sem velório devido o covid 19.

A esposa Marislei Lopes Mariano, a “Mari”, também está internada na mesma cidade de Campinas e se tratando da Covid, desde a transferência de seu esposa para aquela cidade, em 20 de março. Ele deixa o filho, o também advogado João Vitor Lopes Mariano.

Marcelo Mariano amava a política e sempre esteve envolvido em pleitos eleitorais, quer seja como vereador, tendo sido eleito por dois mandatos, sendo o último entre 2013-2016 e disputou novamente o cargo em 2020, obtendo 369 votos, não conseguindo se reconduzir à Câmara de Andradina. Também sempre era sondado em eleições para prefeito, tendo peso em decisões para este cargo. Ele já concorreu em eleições para prefeito e vice-prefeito de Andradina, cidade qye tanto amava.

Segundo informações, o corpo será transferido para Andradina e não haverá velório devido o coronavirus ser o motivo do óbito.

Em seu perfil no Facebook ele se definia como “advogado, político, apaixonado pela minha família e pela minha cidade, Andradina”.

Notas de pesar da Câmara de Vereadores e da OAB de Andradina

Câmara Municipal de Andradina

Faleceu hoje (29), no hospital de Campinas com complicações da COVID-19 o ex-vereador, advogado e empresário Marcelo Mariano. Ele foi vereador de Andradina por dois mandatos e teve grandes atuações na Câmara Municipal. Em nome do presidente do Poder Legislativo Helton Rodrigo Prando e de todos os vereadores, deixamos nossos sentimentos e condolências aos amigos e familiares.

OAB Andradina

A Ordem dos Advogados do Brasil, 91ª Subseção de Andradina, decreta luto de 3 dias em razão do falecimento do Advogado Marcelo Ricardo Mariano.

A Ordem dos Advogados do Brasil, 91ª Subseção de Andradina, lamenta profundamente o falecimento do notável Advogado Dr. Marcelo Ricardo Mariano. “Marcelo, sempre será uma grande referência de combatividade em todas as Instâncias, trilhou a carreira pública e sempre esteve ao lado dos necessitados. Nesse momento de dor, em nome da Diretoria da OAB e meu desejo é força para a família e amigos.

“A história da Advocacia Andradinense passa obrigatoriamente pela trajetória de nossos mais notáveis personagens. Ficam as lições e o exemplo de quem abraçou com enorme dedicação e brilhantismo a profissão e, mesmo diante de dificuldades, jamais esmoreceu na defesa intransigente das garantias e, sobretudo, da vida de seus clientes”.

Atos/mensagens do Dr. Renato Gonçalves

Presidente da 91ª Subsecção da Oab, Andradina

137 mortes por Covid 19

De acordo com o último Boletim da Vigilância Sanitária de Andradina, até esta segunda-feira (29), Andradina registrou 137 óbitos em consequência do Covid 19.