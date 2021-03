Morador em situação de rua é alvo de tentativa de homicídio

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na manhã de domingo (21), uma tentativa de homicídio contra o morador de rua Alexandre Pereira dos Santos, de 41 anos, no cruzamento das ruas Princesa Isabel com Quintino Bocaiuva, Vila Botega. Nenhum dos seis tiros disparados contra ele o acertou. O autor do crime não foi identificado e a vítima se recusou a dizer quem era. O morador de rua foi orientado a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.

A tentativa de homicídio aconteceu próximo das 11h, quando a vítima estava sobre um caminhão de reciclagem, fazendo um “bico” descarregando a sucata para ganhar um dinheiro, na rua Quintino Bocaiuva, quando um homem em uma moto vermelha (que ele acredita ser uma Twister CBX 250cc), se aproximou, desceu, sacou de uma arma, provavelmente um revólver e efetuou quatro disparos em sua direção. Nenhum deles o acertou.

Depois dos disparos ele desceu rapidamente do caminhão e correu sentido ao cruzamento da rua Princesa Isabel, sendo perseguido pelo autor. Quando viu que seria vítima de mais disparos, ele pulou um muro e correu para o fundo de uma residência, tendo o autor efetuado mais dois disparos, não o acertando novamente. Um dos tiros acertou a parede da casa para onde a vítima fugiu.

Depois disso o autor fugiu na motocicleta, tomando rumo ignorado. Moradores da casa e das imediações para onde a vítima fugiu acionaram a Polícia Militar, que fez patrulhamento pelas imediações, mas não identificou ou localizou algum suspeito.

Não foram localizadas câmeras que pudessem fornecer imagens do autor da tentativa de homicídio. A Polícia Civil também compareceu ao local em buscas de informações que possam ajudar a identificar o autor dessa tentativa de homicídio.

Segundo moradores das redondezas, o morador de rua vem praticando constantes furtos em residências daquele bairro para sustentar o vício em crack e por isso pode ter sofrido alguma represália.