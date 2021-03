Mais um preso em desdobramento da “Operação Delivery” em Lavínia

LAVÍNIA – A Polícia Civil prendeu na tarde de segunda-feira (22), um homem acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com sete porções de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão da Justiça se ia responder ao processo preso ou em liberdade. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado é um desdobramento da “Operação Delivery”, realizada em Lavínia no último dia 18, quando policiais civis receberam denúncia anônima que dava conta da ocorrência de tráfico de entorpecentes em determinada residência do bairro popular. Em diligência no local, após autorizada a entrada dos policiais na residência, foi possível constatar a procedência da denúncia, ocasião em que foram encontradas sete porções de maconha (Cannabis Sativa) divididas em embalagens padrão tipo “gelinho”, próprias para o comércio (venda).

Diante do material ilícito encontrado e comprovada a denúncia, foi dada voz de prisão com a respectiva condução do acusado à Delegacia de Polícia local, onde o autuado foi indiciado e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

OPERAÇÃO DELIVERY

Na manhã da última quinta-feira (18), a Polícia Civil realizou na cidade de Lavínia, a “Operação Delivery”, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça e como resultado da operação 06 pessoas, entre elas uma mulher, foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

O objetivo da operação foi apurar a notícia de tráfico de drogas na cidade e, em posse de mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Poder Judiciário, solicitados pela Autoridade Policial de Lavínia, Policiais Civis da Delegacia de Lavínia, com apoio de Policiais Civis das Delegacias de Polícias de Mirandópolis, Murutinga do Sul, Castilho, Nova Independência, Pereira Barreto, Suzanápolis e Sud Mennucci, além da DIG e DISE de Andradina, realizaram buscas em sete endereços do município de Lavínia.

A Operação Delivery apresentou os seguintes resultados:

R. R., de 22 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foram encontradas uma porção de maconha escondida no armário da cozinha, que pesou 27 gramas, e dois simulacros de arma de fogo no guarda-roupas do quarto do preso, além de seu celular ter sido apreendido para investigação; V. B., de 32 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foram encontradas 67 porções de crack, 9 porções de cocaína e 37 porções de maconha, além de um caderno com anotações de contabilidade de tráfico de drogas; B. B., de 27 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foram encontradas 14 porções de cocaína, embaladas em sacos plásticos de “gelinho”, e 18 porções de maconha, embaladas em sacos plásticos de “gelinho”, além de apetrechos para o preparo de droga para a venda; R. C., de 23 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foram encontradas uma porção de maconha, que pesou 5,3 gramas, uma balança de precisão, sete eppendorfs vazios e 14 saquinhos plásticos comumente usados para guardar drogas, com resquícios de substância que aparenta ser cocaína, escondidos na gaveta do guarda-roupas do quarto da presa, também foram encontrados 03 aparelhos celulares apreendidos para investigação e a quantia de R$ 68,00 em notas diversas e R$ 10,85 em moedas; C., de 35 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foram encontradas uma porção de maconha, que pesou 1,94 gramas, R$ 3.570,00 em dinheiro em cima do guarda-roupas do quarto do preso, um pote de fermento em pó e um pequeno dosador na janela da cozinha, comumente utilizados para diluir cocaína e 55 sacos plásticos de “gelinho”, comumente utilizados para embrulhar drogas, além de seu celular ter sido apreendido para investigação; J. S., de 22 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois em sua residência foram encontradas uma porção de maconha, que pesou 1,74 gramas, dois eppendorfs (um contendo cocaína e o outro vazio), que pesaram 1,27 gramas, e a quantia de R$ 370,00 em notas diversas, além de seu celular ter sido apreendido para investigação;

Após o registro das ocorrências J. R. R., M. V. B., V. B. B., R. C. e R. J. S., foram encaminhados à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanecem a disposição da justiça, e J.R.C. foi encaminhada à Carceragem do Plantão Policial da Delegacia Seccional de Andradina, onde permaneceu a disposição da justiça.

O nome “Operação Delivery” foi escolhido tendo em vista que o setor de investigações da Delegacia de Polícia de Lavínia apurou que os investigados faziam entregas de drogas a domicílio, em qualquer horário do dia.

Ao todo participaram da “Operação Delivery” 30 Policiais Civis com 7 viaturas, que contaram com a importante colaboração de 02 agentes, com 02 cães farejadores, da SAP (Secretária de Administração Penitenciária).

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIRTUAL

Todos os seis presos aguardaram presos até o dia seguinte (sexta-feira, 19), para saberem quem ficaria preso ou responderia aos processos em liberdade e a Justiça decidiu que apenas V. B. B. e a J. R.C., continuariam presos, convertendo suas prisões em flagrantes em preventivas, determinando seus recolhimentos ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, permanecendo à disposição das Justiça. Os outros quatro vão responder aos processos de tráfico de droga em liberdade.